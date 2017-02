Ewidencja księgowa dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku zimowego dziecka pracownika

W przypadku finansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) trzeba pamiętać, że jest on tworzony na działalność socjalną danej firmy. Co istotne, przyznanie pomocy poszczególnym pracownikom zależy od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Oczywiście jeśli ten warunek zostanie spełniony i jest odpowiedni zapis w regulaminie ZFŚS, to nie ma przeszkód, aby z tych środków dofinansować np. kolonie czy wczasy. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i ich rodziny.

Zgodnie bowiem z ustawą o ZFŚS za działalność socjalną uważa się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych form wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

reklama reklama

Polecamy: Rachunkowość Budżetowa

Ważny dokument

Ponadto w regulaminie ZFŚS trzeba wskazać wzory wniosków składanych przez pracowników do otrzymania świadczeń z funduszu socjalnego. Trzeba też określić sposób dokumentowania wydatków dofinansowywanych lub zwracanych ze środków tego funduszu. Takie dokumenty powinny zostać także opisane w instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych. Wnioski o przyznanie świadczeń z ZFŚS powinny być sprawdzone pod względem merytorycznym przez osobę upoważnioną i zatwierdzone do wypłaty (decyzja o przyznaniu świadczenia). Realizacja świadczenia następuje na podstawie polecenia wypłaty.

Warto zwrócić uwagę, że często jako załącznik do wniosku dołącza się dokumenty określone w regulaminie, na podstawie których można zweryfikować zasadność przyznania takiego świadczenia. Przykładowo może to być dowód zapłaty. Powinny z niego jednoznacznie wynikać informacje:

● kto jest organizatorem wypoczynku,

● kto korzystał z wypoczynku,

● jakie są formy wypoczynku,

● o okresie, w którym z niego korzystano,

● o kwocie poniesionego wydatku.

Powinien też widnieć podpis osoby, która wystawiła taki dokument. Za spełnienie wymogu identyfikacji podmiotu uprawnionego do organizacji takiego wypoczynku może być uznane np. przedłożenie wyciągu ze statutu organizatora lub oświadczenie organizatora.

PIT i składki

Wartość otrzymanego świadczenia przez pracownika jest dla niego przychodem zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy o PIT. Jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są opłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18: