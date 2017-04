Mieszkanie musi znajdować się na terenie gminy, w której znajduje się szkoła. Obowiązek realizacji uprawnienia, jakim jest prawo do lokalu mieszkalnego należy do dyrektora szkoła oraz organu prowadzącego szkołę. Organem prowadzącym szkołę jest odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatek mieszkaniowy i jego wysokość

Poza prawem do lokalu mieszkaniowego nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy. Jego wysokość zależy od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest także od miejscowości, w której nauczyciel pracuje. To jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do określenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela podlega opodatkowaniu i powinien być wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe.

Emerytura i renta a prawo do lokalu mieszkalnego

Nauczyciel po przejściu na emeryturę lub rentę zachowuje prawo do zajmowania mieszkania. Podobnie wygląda sytuacja nauczycieli korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego przysługuje także małżonkowi nauczyciela oraz dzieciom, które pozostają na jego utrzymaniu. Warunkiem jest to, aby wymienieni w zdaniu poprzednim członkowie rodziny prowadzili z nauczycielem wspólne gospodarstwo domowe.

Działka gruntu szkolnego należy do nauczyciela

Zatrudnieni na terenach wiejskich nauczyciele mają prawo otrzymać do osobistego użytkowania działkę gruntu szkolnego. Z działki skorzystają również dzieci oraz małżonek nauczyciela. Nauczyciel emerytowany, rencista lub korzystający z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych zachowuje prawo do działki.

