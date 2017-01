Dni wolne od pracy w 2018 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy pracownicy wolne mają w następujące dni:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dniami wolnymi od pracy są również niedziele. Zgodnie z art.1519§2 Kodeksu pracy praca w niedziele oraz święto to praca wykonywana od godziny 6.00 danego dnia do godziny 6.00 dnia następnego. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje, jeżeli pracodawca nie ustalił innych godzin.

Dni wolne w 2018 r.

1 stycznia, poniedziałek – Nowy Rok,

– Nowy Rok, 6 stycznia, sobota – Święto Trzech Króli,

– Święto Trzech Króli, 1 kwietnia, niedziela - pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

- pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 2 kwietnia, poniedziałek - drugi dzień Wielkiej Nocy,

- drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, wtorek – Święto Pracy,

– Święto Pracy, 3 maja, czwartek – Święto Konstytucji 3 Maja,

– Święto Konstytucji 3 Maja, 20 maja, niedziela - pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek, 31 maja, czwartek - dzień Bożego Ciała,

- dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, środa – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,

– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego, 1 listopada, czwartek – Wszystkich Świętych,

– Wszystkich Świętych, 11 listopada, niedziela – Święto Niepodległości,

– Święto Niepodległości, 25 grudnia, wtorek – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

– pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia, środa – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2018 roku Święto Trzech Króli wypada w sobotę. Pracownik ma prawo odebrać za 6 stycznia 2018 r. inny dzień wolny. Należy pamiętać, że za święto wypadające w niedziele pracownik nie ma takiego prawa.

Pracownik, który należy do kościoła albo związku wyznaniowego, którego święta nie są uwzględnione w Ustawie o dniach wolnych od pracy ma prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o dzień wolny. Powinien uczynić to na 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca z kolei ma obowiązek zawiadomić o warunkach jego odpracowania nie później niż 3 dni przed dniem zwolnienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy;

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz edukacji narodowej z dnia 11 marca 1999 r.w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.