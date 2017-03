Wymiar urlopu nauczyciela - placówka nieferyjna

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w placówce nieferyjnej zatrudnionemu od 19 września 2016 r. do 12 września 2017 r.?

Nauczycielowi zatrudnionemu we wskazanym okresie przysługuje 12 dni urlopu za 2016 r. i 27 dni za 2017 r.

Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 64 ust. 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela). Zasady ustalania proporcjonalności urlopu należy stosować według ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.), co oznacza konieczność zaokrąglania w górę niepełnych miesięcy zatrudnienia i niepełnych dni urlopu (art. 1552a i art. 1553 k.p.).

Ponieważ nauczyciel jest zatrudniony częściowo w 2016 r. i częściowo w 2017 r., wymiar urlopu należy obliczyć odrębnie dla każdego roku. W 2016 r. będzie to 4 miesiące zatrudnienia, co po zaokrągleniu daje 12 dni urlopu (35/12 × 4) przy założeniu, że wcześniej we wrześniu 2016 r. nauczyciel nie był zatrudniony w innej placówce i nie został z nim rozwiązany stosunek pracy. Należy pamiętać, że w przypadku gdyby nauczyciel z dniem 19 września 2016 r. rozpoczął pracę w danej placówce, po ustaniu w tym samym miesiącu kalendarzowym zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

W 2017 r. nauczyciel będzie zatrudniony 9 miesięcy, co skutkuje dla niego prawem do 27 dni urlopu (35/12 × 9). Gdyby w 2017 r. nauczyciel został następnie zatrudniony w innej placówce na okres pozostały do końca roku, nowy pracodawca nie będzie mógł udzielić urlopu w wymiarze wyższym niż 8 dni, gdyż proporcjonalne przeliczanie urlopu i zaokrąglenie wyników w górę nie mogą skutkować wyższym wymiarem urlopu, aniżeli jest przewidziany dla pełnoetatowego nauczyciela zatrudnionego cały rok kalendarzowy (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela w zw. z art. 1553 § 2 k.p.).

DARIUSZ DWOJEWSKI

prawnik, wykładowca, doktorant na WPiA Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa pracy, pragmatyk pracowniczych i związków zawodowych, współpracownik firm szkoleniowych i autor wielu publikacji

PODSTAWY PRAWNE

● 64 ust. 3 i 5a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

● art. 1552a, art. 1553 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60)