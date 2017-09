Ile trwa urlop macierzyński?

Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od tego czy pracownica urodziła jedno dziecko czy więcej. Zgodnie z art. 180§1. Kodeksu pracy:

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Jak już zostało wspomniane pracownica może skorzystać z tego urlopu jeszcze w ciąży. Zgodnie z przepisami może przejść na urlop macierzyński nawet na 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Podkreślić należy, że pracownica musi pozostawać na urlopie macierzyńskim co najmniej 14 tygodni, później może wrócić do pracy. Warunkiem powrotu do pracy po wykorzystanych co najmniej 14 tygodniach liczonych od dnia porodu jest to, że:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;

2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Pracownicy, która urodziła martwe dziecko lub której dziecko zmarło przed upływem 8 tygodnia życia również przysługuje urlop macierzyński. Wówczas wymiar takiego urlopu wynosi 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Jeżeli noworodek umiera po upływie 8 tygodnia życia pracownicy przysługuje 7 dni urlopu macierzyńskiego. Wówczas urlop, o którym mowa w niniejszym artykule liczony jest od dnia zgonu noworodka.

Opracowano na podstawie: Kodeksu pracy