Zmiany w zaświadczeniach lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby 2018

Ustawa ma na celu przedłużenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w dotychczasowej (tj. papierowej) formie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny w formie papierowej (do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz w formie elektronicznej.

Ustawa wydłuża okres, w którym będą mogły być wystawiane tradycyjne – papierowe zwolnienia lekarskie - do dnia 30 listopada 2018 r.

Ponadto, ustawa zmienia z dnia 1 lipca 2018 r. na dzień 1 grudnia 2018 r. termin uchylenia przepisu, na którego podstawie Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokonuje zwrotu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kosztów związanych z wyprodukowaniem i dystrybucją druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: http://www.prezydent.pl