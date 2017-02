Dyrektor dostanie niższą trzynastkę

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 34) zmieniła od 23 stycznia 2016 r. m.in. zasady powierzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej – wszystkie są obecnie obsadzane w drodze powołania. Dla osób, które w dniu wejścia w życie ustawy je zajmowały, zmiana przepisów przyniosła różne skutki: wygaśnięcie stosunku pracy, zmianę warunków pracy lub płacy albo kontynuację zatrudnienia na wyższym stanowisku w służbie cywilnej, ale na podstawie powołania. Wiele osób równolegle pracuje w tym samym lub innym urzędzie na stanowiskach niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na ich uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić członek korpusu służby cywilnej, aby nabyć prawo do trzynastki w pełnej wysokości, jest przepracowanie u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Przy krótszym stażu trzynasta pensja w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu przysługuje pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej sześć miesięcy. Od tego wymogu ustawa wprowadza jednak zamknięty katalog wyjątków. Dotyczą one m.in. pracowników zatrudnionych na podstawie powołania. Przepracowanie co najmniej sześciu miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku: rozwiązania stosunku pracy w związku z powołaniem (art. 2 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2217), a także podjęcia zatrudnienia na podstawie powołania (art. 2 ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Poniżej przedstawiamy, jakie konsekwencje mają powyższe przepisy dla prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych w 2016 r. na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej. ⒸⓅ

Na co trzeba uważać

Przy ustalaniu prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego obowiązują następujące zasady:

● Staż pracy liczony w miesiącach i latach upływa w przeddzień dnia odpowiadającego liczbie dnia początkowego.

● Przy rozstrzyganiu, czy pracownik osiągnął minimalny staż zapewniający trzynastkę, stosuje się art. 114 kodeksu cywilnego, w świetle którego miesiąc obejmuje 30 dni, a rok trzysta sześćdziesiąt pięć. W konsekwencji minimalny okres przepracowany w danym roku uprawniający do trzynastki to 180 dni (30 dni x 6 miesięcy).

● Ustalając, czy pracownik osiągnął wymagane 180 dni pracy, od łącznej liczby dni kalendarzowych jego zatrudnienia (wliczając urlop wypoczynkowy, niedziele, święta i dni wolne z racji pięciodniowego tygodnia pracy) odejmuje się dni przez niego nieprzepracowane (np. z powodu choroby).