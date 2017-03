Termin wypłaty nagrody jubileuszowej

STAN FAKTYCZNY: Państwowa jednostka budżetowa zatrudnia urzędników i pracowników korpusu służby cywilnej, którym wypłacane są nagrody jubileuszowe z tytułu przepracowania określonych lat pracy. Do tej pory jednostka budżetowa w przypadku nabycia przez pracowników w danym miesiącu uprawnień do nagrody jubileuszowej wypłacała je łącznie z wypłatą wynagrodzeń bieżących – 24 dnia każdego miesiąca. W trakcie kontroli inspektorzy kontroli finansowej wykazali, że w przypadku dwóch pracowników nagrody zostały wypłacone kilka dni przed nabyciem przez tych pracowników okrągłych lat pracy – na koniec miesiąca. Czy kontrolujący mają rację, że nagrody jubileuszowe nie mogą być wypłacone wcześniej niż w dniu nabycia uprawnień do tej nagrody? Czy muszą być sporządzone odrębne listy płac dla nagród jubileuszowych?

ODPOWIEDŹ: Nagroda jubileuszowa może zostać wypłacona wyłącznie po osiągnięciu przez pracownika okresu uprawniającego do tej nagrody.

Zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (dalej: ustawa o służbie cywilnej), członek korpusu służby cywilnej za wieloletnią pracę otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

● po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,

● po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,

● po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,

● po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,

● po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego,

● po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Do okresów pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 91 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej).

Stosownie do zapisów § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (dalej: rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych), członek korpusu służby cywilnej nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

ZAPAMIĘTAJ!

Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody.

Jeżeli w aktach osobowych członka korpusu służby cywilnej brak jest odpowiedniej dokumentacji, nagrodę wypłaca się niezwłocznie po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do jej otrzymania (§ 5 ust. 5 rozporządzenia sprawie określenia stanowisk urzędniczych). A zatem wypłata nagrody jubileuszowej może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez pracownika wymaganego okresu pracy, który uprawnia do nabycia tej nagrody.

Jak wynika z pytania, państwowa jednostka budżetowa dla ułatwienia dokonywała wypłat na podstawie sporządzonej jednej listy płac, na której ujęto zarówno wynagrodzenia bieżące, jak i nagrody jubileuszowe, jubileuszowe świadczenie pracownicze, pomimo że pracownikom zabrakło kilku dni, aby osiągnąć okres pracy stanowiący uprawnienie do nabycia tej nagrody.