Rozwiązanie stosunku pracy – rozliczenie z pracownikiem

W przypadku opisanym w ostatnim pytaniu dniem zatrudnienia jest 28 grudnia 2016 r. i w tym dniu pracownik nadal powinien świadczyć pracę, o ile jest to jego dzień pracy wynikający z rozkładu czasu pracy. Umowa o pracę rozwiązuje się z upływem dnia oznaczonego jako termin końcowy zatrudnienia. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (art. 111 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1963 r. – Kodeks cywilny; dalej: k.c.)

Pracownik powinien otrzymać zarówno nagrodę jubileuszową, jak i odprawę emerytalną, przy czym wypłata obu świadczeń powinna nastąpić w ostatni dzień zatrudnienia. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop również należy wypłacić w tym dniu.

reklama reklama

Zobacz serwis: Kadry i płace

Prawo do nagrody jubileuszowej

Zasadą jest, że wypłata nagrody jubileuszowej następuje dopiero po osiągnięciu przez pracownika danego stażu pracy, który uprawnia go do pierwszej nagrody lub kolejnej – w wyższej wysokości. Jednak odstępstwem od tej zasady jest wypłata tego świadczenia przed czasem, a więc jeszcze przed uzyskaniem prawa do określonej stawki nagrody, gdy dochodzi do ustania stosunku pracy z pracownikiem, w związku z jego przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, i gdy pracownikowi temu, do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej (lub nagrody jubileuszowej w wyższym wymiarze) brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. W takim przypadku nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wskazanie ostatniego dnia jako dnia wypłaty nagrody jubileuszowej wyraźnie wynika z przepisów (np. w odniesieniu do pracowników samorządowych mówi o tym § 8 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).

Rozwiązanie stosunku pracy pracownika, o którym mowa w pytaniu, następuje z dniem 28 grudnia 2016 r. Termin 12-miesięczny liczony od dnia rozwiązania stosunku pracy, w toku którego pracownik powinien nabyć prawo do nagrody, upłynie 27 grudnia 2017 r. Nie stosuje się tu zasady z art. 112 k.c., że termin upływa w dniu odpowiadającym dniowi początkowemu terminu (por. wyrok SN z 17 listopada 2004 r., sygn. akt II PK 64/04). Skoro pracownik odchodzący na emeryturę uzyskałby prawo do nagrody jubileuszowej z dniem 29 listopada 2017 r., to oznacza, że brakuje mu mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do tego świadczenia. Tym samym pracodawca jest obowiązany do wypłaty nagrody w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł: Rozwiązanie stosunku pracy – rozliczenie z pracownikiem

W artykule wyjaśniono także czy odprawa emerytalna musi być wypłacona w ostatnim dniu pracy oraz kiedy może być wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop.