Kiedy wypłacić odprawę emerytalną, w przypadku gdy rozwiązanie umowy przypada na dzień wolny od pracy

Tak, w tej sytuacji należy uznać, że wypłata odprawy powinna nastąpić 30 grudnia 2016 r., czyli dzień wcześniej niż rozwiązanie umowy. Przy wypłacie należności o charakterze wynagrodzeniowym – a odprawa zalicza się do nich – w razie gdy termin wypłaty przypada na dzień wolny – powinna być ona dokonana wcześniej, w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.

Odprawę emerytalną wypłaca się w dniu zakończenia stosunku pracy, jeżeli pracodawca ma wiedzę na temat tego, że istnieją przesłanki dla jej nabycia (ustanie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę i spełnienie warunków do otrzymania tego świadczenia). Sąd Najwyższy w wyroku z 9 kwietnia 1998 r. (sygn. akt I PKN 508/97) stwierdził, że roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później. W rezultacie wypłaca się ją jeszcze w czasie trwania zatrudnienia (stosunek pracy kończy się z upływem ostatniego dnia pracy, a nie z początkiem tego dnia). A zatem pracodawca może dokonać jej wypłaty w dniu wcześniejszym (nawet można by stwierdzić, że powinien to zrobić), jeżeli ostatni dzień pozostawania w stosunku pracy jest dniem wolnym.

reklama reklama

Przez dzień wolny od pracy należy rozumieć zarówno dni ustawowo wolne (niedziele i święta państwowe), jak i dni wolne wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy.

Odprawa emerytalna czy rentowa wchodzi w zakres pojęcia „wynagrodzenie za pracę”, a co za tym idzie, jest szczególnie chroniona. Pojęcie „wynagrodzenie za pracę” należy rozumieć szeroko – obejmuje ono nie tylko wynagrodzenie za pracę w ścisłym znaczeniu, ale również inne świadczenia związane z pracą o charakterze zbliżonym do wynagrodzenia za pracę. Świadczeniami tymi będzie np. nagroda jubileuszowa, odprawa z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników czy właśnie odprawa emerytalno-rentowa. Wynagrodzenie za pracę, jak również odprawa emerytalna, mają charakter pieniężny i są świadczeniami ze stosunku pracy. Wypłata wynagrodzenia za pracę ma na celu zapewnienie pracownikowi środków na utrzymanie i zaspokajanie innych potrzeb. Z reguły analogiczne są funkcje odprawy, co jest widoczne zwłaszcza w przypadku pracownika, który w związku z ustaniem stosunku pracy przechodzi na emeryturę – nie będzie on kontynuował zatrudnienia, a świadczenia emerytalne są na ogół niższe od wynagrodzenia za pracę.

Polecamy: Rachunkowość Budżetowa

Pośrednio można więc w kontekście terminu wypłaty odprawy sięgnąć do zasady wynikającej z art. 85 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z którym, jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Dotyczy on wprost wynagrodzenia periodycznego, wypłacanego w terminach przyjętych w zakładzie pracy, ale regulacja ta ma charakter ochronny, który można rozciągnąć na inne elementy wynagrodzenia, w tym także odprawę emerytalną.

MAREK ROTKIEWICZ

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor licznych publikacji prasowych oraz książkowych o tej tematyce, wykładowca, trener

PODSTAWA PRAWNA

● art. 85 § 3, art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)