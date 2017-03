Podwyżka 2,25 zł dla urzędnika

W tym roku środki na wzrost uposażeń dla pracowników korpusu służby cywilnej mają rekompensować jedynie prognozowaną inflację, czyli 1,3 proc. W zeszłym roku fundusze na pensje wzrosły o 5–6 proc.

Na razie w urzędach nie ma jednak żadnych oficjalnych informacji o tym, czy pieniądze trafią do pracowników. Z naszych informacji wynika, że na pewno podwyżek nie będzie w większości urzędów wojewódzkich. Tam, z powodu natłoku pracy, powstaną nowe etaty.

W ministerstwach pół na pół

W ministerstwach i urzędach wojewódzkich w ubiegłym roku podwyżki otrzymało ponad 90 proc. pracowników. Średnio było to ok. 350 zł. W tym roku do podziału będzie ok. 150 mln zł, średnio na urzędnika powinno przypaść więc 100 zł. Biorąc jednak pod uwagę, że np. dyrektorzy mogą liczyć na wyższą sumę, dla zwykłego urzędnika wzrost płac może być na poziomie kilkudziesięciu złotych. Na przykład w resorcie finansów najniższa podwyżka wyniosła 2,25 zł, a najwyższa ok. 900 zł. MF szacuje, że w tym roku do podziału na etat będzie 86 zł, ale jak przyznaje, za wcześnie jeszcze na rozmowy o tym, ilu konkretnie urzędników będzie mogło liczyć na wyższe pensje.

– Z pewnością podwyżki na poziomie 2,25 zł nie mają charakteru motywacyjnego i trzeba unikać takich sytuacji, bo to tylko frustruje pracownika – komentuje prof. dr hab. Tomasz Rostkowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W Ministerstwie Zdrowia podwyżki w zeszłym roku dostała mniej niż połowa urzędników – na 695 pracowników wyższe pensje otrzymało 310 osób. Najniższa wyniosła 100 zł, najwyższa ok. 2,3 tys. zł. MZ wciąż nie wie, czy w tym roku pensje wzrosną. – Ewentualne decyzje dotyczące podwyżek mogą zostać podjęte po zabezpieczeniu wszystkich potrzeb kadrowych niezbędnych do realizacji priorytetowych zadań i ustaleniu możliwości finansowych na ewentualną zmianę wynagrodzeń – tłumaczy Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia.

Podobnie jest w Ministerstwie Edukacji. W zeszłym roku podwyżki dostała prawie połowa z 321 urzędników. Średnio na jednego z nich przypadło ok. 93 zł. – W tym roku nie podjęto jeszcze decyzji, czy wypłaty będą zwiększone – mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.

W Ministerstwie Sprawiedliwości w 2016 r. na blisko 800 etatów podwyżki dostało 141 osób – było to od 80 zł do 2,1 tys. zł. – Jeśli chodzi o ten rok, to decyzje będą dopiero podejmowane – stwierdza Milena Domachowska z Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczy, że szanse na otrzymanie wyższego uposażenia mają urzędnicy, którym zwiększono zakres obowiązków lub którzy otrzymali awans.