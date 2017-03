Dodatek za wysługę lat – nauczyciele

Zgodnie z art. 33 Karty Nauczyciela wysokość nauczycielskiego dodatku za wysługę lat to 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc, ale dopiero od czwartego roku pracy.

Staż 4 - letni

Do czteroletniego stażu pracy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wlicza się cały staż pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2005 r., sygn. akt II PK 65/05 do okresów pracy uprawniających do dodatku za staż pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

reklama reklama

Podkreślenia wymaga fakt, że dodatek nauczycielski za wysługę lat nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia określił szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia. W rozporządzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, określono także inne okresy, które uprawniają nauczyciela do otrzymywania dodatku za wysługę lat.

Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy:

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zobacz również: ZUS

Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach jednocześnie

Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach jednocześnie w wymiarze, który nie przekracza łącznie obowiązującego go wymiaru zajęć do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się następujące okresy zatrudnienia:

okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy;

inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą oczywiście uprawnienia pracownicze.

Opracowano na podstawie: