Świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy także dla bezrobotnego

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy w momencie składania wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego nie będzie stanowić przeszkody do ich uzyskania.

Taką zmianę przepisów art. 16a i 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z systemami wsparcia rodzin. Dotyczy ona osób starających się o świadczenie pielęgnacyjne, które przysługuje za opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, lub specjalny zasiłek opiekuńczy, przyznawany, gdy członek rodziny doznał uszczerbku na zdrowiu w dorosłym życiu. W praktyce zdarza się, że osoby wnioskujące o wsparcie są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, głównie dlatego, aby w momencie oczekiwania na wydanie decyzji mieć zapewnione ubezpieczenie zdrowotne.

reklama reklama

– Czasami może to trwać nawet kilka miesięcy, zwłaszcza gdy przeciąga się postępowanie pozwalające uzyskać orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność lub jej stopień – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Jednak w tym miejscu pojawia się problem, bo posiadanie przez opiekuna statusu bezrobotnego lub osoby poszukującej pracy jest różnie interpretowane przez gminy oraz organy odwoławcze czy kontrolne.

Zobacz również: ZUS

– Jednym z podstawowych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego jest to, aby opiekun nie był aktywny zawodowo i zrezygnował z pracy. Natomiast status bezrobotnego oznacza gotowość do podjęcia zatrudnienia. Są to więc dwie sprzeczne ze sobą okoliczności – podkreśla Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Część gmin w takich przypadkach zobowiązuje opiekuna do wyrejestrowania się z pośredniaka lub odmawia przyznania świadczenia lub specjalnego zasiłku. Inne wychodzą z założenia, że taka osoba może mieć status bezrobotnego i dopiero w decyzji ustalającej prawo do pomocy finansowej wskazują na konieczność wyrejestrowania, co jednocześnie zapobiega podwójnemu opłacaniu składek zdrowotnych (od dnia przyznania świadczeń opiekuńczych są one bowiem odprowadzane przez gminę).

Te różnice w interpretowaniu przepisów mają zniknąć od 1 sierpnia br. Nowe brzmienie art. 16a i 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, które ma z tą datą wejść w życie, zakłada, że zarejestrowanie w PUP jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie będzie miało wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

– Dobrze, że ta kwestia zostanie jednoznacznie uregulowana. Niemniej sprzeczność związana z tym, że osoba, która ma się powstrzymać od aktywności zawodowej, deklaruje jako bezrobotna chęć zatrudnienia, dalej pozostanie – uważa Bogumiła Podgórska. ⒸⓅ

117,1 tys. osób otrzymywało w 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne

Michalina Topolewska

michalina.topolewska@infor.pl

Etap legislacyjny

Konsultacje projektu ustawy