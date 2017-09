Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 lipca 2017 roku (sygn. II OSK 1454/17) oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym stwierdzono, iż rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego kwestionujące uchwałę rady w gminy w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym.

reklama reklama

Rada gminy w październiku 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały wskazano, iż co prawda w tej konkretnej sprawie nie zachodzi przesłanka określona w art. 25 ust. 2 zd. 2 ustawy o samorządzie gminnym (zgodnie z tym przepisem rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu), to jednak rada gminy ma prawo badać motywy pracodawcy zmierzające rozwiązać stosunek pracy z radnym. Zdaniem organu stanowiącego gminy w przedmiotowej sprawie pracodawca wskazał bardzo ogólne motywy i nie odniósł się do stanowiska pracownika będącego radnym.

Powyższa uchwała została zakwestionowana w trybie nadzorczym przez Wojewodę Mazowieckiego, który stwierdził jej nieważność. W ocenie organu nadzoru rada gminy może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym wyłącznie wówczas, gdy jest to związane z pełnieniem mandatu radnego. Innymi słowy rada gminy stwierdziwszy, iż pracodawca zamierza rozwiązać stosunek pracy z radnym wskutek okoliczności, które nie są związane z wykonywaniem mandatu radnego, nie ma możliwości odmówić wyrażenia zgody w tym zakresie. Zdaniem Wojewody odmienna interpretacja w tym zakresie pozostaje w sprzeczności z ratio legis art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Organ ten wskazał, iż „rolą regulacji prawnych jest umożliwienie radnym skutecznego i bezpiecznego sprawowania ich funkcji. Oznacza to, że intencją ustawodawcy nie było wprowadzenie bezwarunkowej i bezwzględnej ochrony trwałości stosunku pracy radnego w okresie wykonywania mandatu, tylko wprowadzenie ochrony w ograniczonym zakresie. Zakres ten wyznaczają wyłącznie zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego”.

Dodatkowo organ nadzoru wskazał, iż w sytuacji, w której rada gminy stwierdzi, iż przedstawione przez pracodawcę powody rozwiązania stosunku pracy z radnym zostały sformułowane zbyt ogólnikowo, winna wezwać go do przedłożenia dalszych wyjaśnień, nie zaś dokonywać w tym zakresie subiektywnej oceny.