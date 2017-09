Odwołanie dyrektora w przypadku likwidacji, połączenia lub podziału instytucji kultury

Zasadą ustawową jest, że dyrektor instytucji kultury może zostać odwołany wyłącznie w ustawowo określonych przypadkach. Na kanwie tej zasady powstają jednak wątpliwości, co do tego, w jakim trybie i na jakich zasadach może zostać on odwołany w przypadku reorganizacji instytucji kultury.