Nowe zasady amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Zakres zmian: Ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1448) zostały zmienione zasady amortyzacji podatkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wprowadzono do nich możliwość jednorazowego spisywania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nowo nabytych środków trwałych, zaliczanych do grup 3-6 i 8 KŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa wynosi co najmniej 10 000 zł (lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł). Jednocześnie wprowadzone zostało ograniczenie takich odpisów w roku podatkowym, w którym te środki trwałe wprowadzono do ewidencji, do kwoty wynoszącej łącznie 100 000 zł.

Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek: Zmiany dotyczą wyłącznie amortyzacji dla celów podatkowych (dla celów ustalenia kosztów uzyskania przychodów, które odlicza się od podstawy opodatkowania dla celów wyliczenia podatku dochodowego od osób prawnych). Zmienione zasady mają zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych od 1 stycznia 2017 r., dlatego w jednostkach sektora finansów publicznych, zobowiązanych do opłacania podatku dochodowego, które zechcą skorzystać z tego rozwiązania, należy dokonać stosownych przeliczeń od początku roku podatkowego i ewentualnych korekt księgowań. Opisanych rozwiązań nie stosuje się dla celów amortyzacji (umarzania) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych.

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli