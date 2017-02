Krajowa Administracja Skarbowa – rewolucja w administracji podatkowej

Ustawa określa, że funkcje organów kontrolnych zamiast Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej będą pełnić naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Za zmianą nazwy idą zmiany w procedurze. Od 1 marca nie będzie konieczności zawiadamiania podatników o zamiarze wszczęcia kontroli. Podatnicy dowiedzą się o niej dopiero w chwili otrzymania od kontrolerów upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a moment doręczenia upoważnienia będzie datą rozpoczęcia kontroli. Upoważnienie nie zawsze będzie wydawane jednorazowo, ponieważ kontrolerzy uzyskają możliwość uzyskania stałego upoważnienia do wykonywania niektórych rodzajów kontroli.

Kontrolerzy zyskają możliwość badania podczas kontroli innych okresów niż objętych kontrolą. Ponadto będą oni mogli kontrolować podatnika nie tylko w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej czy przechowywania ksiąg podatkowych, a także w – zgodnie z art. 59 ustawy o KAS - „w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością, w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli”.

Powyższe oznacza, że kontrolerzy będą mogli dokonywać przeszukań lokali mieszkalnych. Co prawda będzie to wymagało zgody prokuratora, jednak nie będzie ona potrzebna, jeżeli zostanie wykazane, że sprawa była niecierpiąca zwłoki. Prokurator będzie wówczas oceniać przeszukanie po fakcie, a odmowa zatwierdzenia przeszukania będzie skutkowała niemożnością wykorzystania dowodów w postępowaniu. Przepisy przewidują możliwość przeszukiwania lokali będących w posiadaniu osób trzecich, nienależących do kontrolowanego

Nowością jest zniesienie terytorialności postępowań. Ustawa o pozwala im na prowadzenie kontroli na terenie całego kraju, bez względu na właściwość miejscową danego organu.

Zmiany nastąpiły także w zakresie korekt deklaracji podatkowych. Ustawa wprowadza możliwość złożenia korekty w ciągu 14 dni od doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oraz w ciągu 14 dni od doręczenia wyniku kontroli. W przypadku przekroczenia terminu, złożenie deklaracji będzie wywoływać skutków prawnych.

Przepisy wprowadziły termin trwania kontroli. Zgodnie z art. 63 ustawy o KAS kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od jej wszczęcia. W przypadku niezakończenia jej w terminie, organy są zobowiązane zawiadomić kontrolowanego o przyczynach przedłużenia kontroli i wskazać nowy termin jej zakończenia.

Zgodnie z nowymi przepisami zmieni się organ wydający interpretacje indywidualne. Dotychczas wydawali je działający z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektorzy Izby Skarbowych. Zgodnie z nowymi przepisami jedynym organem uprawnionym do wydania interpretacji indywidualnej będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Nowością jest faktyczne zniesienie dwuinstancyjności postępowań prowadzonych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o KAS od decyzji przysługuje odwołanie do naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzje. Formalnie przepisy zachowują możliwość złożenia odwołania, jednak fakt rozpatrywania go przez ten sam organ czyni go de facto prawną fikcją.

Autorzy:

Aneta Drosik, Mikołaj Hewelt- Kancelaria Sadkowski I Wspólnicy