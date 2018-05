Uszczelnianie systemu podatkowego także w akcyzie dla rolników

Procedura zwrotu rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej opiera się na trybie wnioskowym. Dwa razy w roku (lutym oraz sierpniu) producenci rolni składają właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) wniosek wraz z załączonymi fakturami dokumentującymi zakup paliwa. Warunkiem zwrotu jest przede wszystkim posiadanie statusu producenta rolnego oraz wykorzystywanie oleju napędowego do produkcji rolnej. Istotnym jest też okres jaki obejmować mają załączone do wniosku faktury – jest to 6 miesięcy poprzedzających termin składania wniosku.

Jednocześnie oprócz tzw. pozytywnych przesłanek ubiegania się o zwrot akcyzy, prawodawca wskazał w ustawie wprost jakim podmiotom części podatku zwrócić nie można. Na mocy art. 3a ustawy postanowiono wyłączyć z procedury spółki pozostające w złej kondycji finansowej (kryteria oceny ustawodawca rozdzielił ze względu na formę spółki).

reklama reklama

Omawianym projektem nowelizacji Minister Finansów zmierza do rozszerzenia katalogu podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się o zwrot akcyzy.

Zgodnie z projektowanym przepisem art. 3b ustawy, zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu (bez względu na formę – przyp. PG), jeżeli w okresie 60 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o zwrot podatku, organ podatkowy wydał w stosunku do tego producenta, decyzję ostateczną określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub różnicy podatku dotyczącą oleju napędowego, lub innego paliwa silnikowego, od których nie został zapłacony w należnej wysokości podatek akcyzowy lub podatek od towarów i usług.

Konsekwencją brzmienia art. 3b ustawy jest również zmiana polegająca na dodaniu art. 5 ust 1a. Zgodnie z jego brzmieniem decyzja w sprawie zwrotu akcyzy będzie mogła zostać wydana wyłącznie po uzyskaniu informacji (w przedmiocie wydanych dla producenta rolnego decyzji określających) od właściwego dyrektora izby administracji skarbowej. Powzięcie powyższych informacji postrzegać należy zatem w świetle projektowanych przepisów jako warunek wydania decyzji przez wójta, burmistrza, prezydenta.

Zobacz: Finanse publiczne

W uzasadnieniu projektu wskazano, że potrzeba wprowadzenia nowych regulacji wynika z ryzyka zdiagnozowanego przez organy Krajowej Administracji Skarbowej w trakcie prowadzonych kontroli podatkowych w obszarze dystrybucji paliw dostarczanych producentom rolnym. Kontrole przeprowadzone u dystrybutorów sprzedających paliwa producentom rolnym ubiegającym się o zwrot podatku akcyzowego, wykazały szereg nieprawidłowości, w tym między innymi sprzedaż paliwa producentom rolnym, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy i podatek VAT, natomiast transakcje dokumentowane były fikcyjnymi fakturami zakupu.

Projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień. Istotny jest jednak przepis przejściowy, który wskazuje, że nowe regulacje trzeba będzie stosować również do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Oznacza to, że o ile nowe przepisy zaczną obowiązywać przed rozpatrzeniem wniosków z drugiego półrocza (składanych w sierpniu) samorządowe organy będą musiały wydawać decyzje na nowych zasadach jeszcze w tym roku.

1) Projekt ustawy z dnia 20 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa – numer z wykazu: UA38

Paweł Grzybowski

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl