VAT po centralizacji – ujęcie w planie finansowym i w Rb-Z i Rb-N jednostki organizacyjnej JST

Po centralizacji VAT to jednostka samorządu terytorialnego stanie się jedynym podatnikiem VAT obejmującym zasięgiem wszystkie swoje jednostki organizacyjne przy dokonywaniu rozliczenia VAT.

Ujęcie wydatku z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (dalej: VAT) powinno mieć miejsce w planie finansowym w odrębnym paragrafie klasyfikacji budżetowej. Paragrafem tym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej), jest § 453 „Podatek od towarów i usług VAT”.

W obecnej sytuacji jednostki będą zobowiązane do oszacowania ryzyka w kwestii terminowości płatności za faktury przez kontrahentów i do zabezpieczenia w planie finansowym kwoty na wydatki z tytułu VAT, tak aby nie dopuścić do przekroczenia terminu płatności tego podatku.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych do sporządzenia i przekazywania sprawozdań, w tym sprawozdania:

• Rb-N kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

• Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

– w imieniu jednostki zobowiązani są w zakresie budżetów jednostki samorządu terytorialnego:

• przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego,

• kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym kierownicy samorządowych zakładów budżetowych,

• kierownicy pozostałych jednostek posiadających osobowość prawną (samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków i spółek prawa handlowego) – w zakresie operacji finansowych.

ZAPAMIĘTAJ!

Sprawozdania Rb-Z i Rb-N sporządzają wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, i wypełniają formularze tych sprawozdań wyłącznie w takim zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą posiadać określone zobowiązania lub należności.

Samorządowe jednostki budżetowe sporządzają kwartalne sprawozdania Rb-N i Rb-Z, wykazując w:

• Rb-Z między innymi wymagalne zobowiązania wynikające z dostaw towarów i usług (faktur niezapłaconych w terminie),

• Rb-N między innymi należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Na podstawie jednostkowych sprawozdań Rb-Z i Rb-N obliczane są zbiorcze kwoty stanu zobowiązań i należności w sprawozdaniu sporządzanym przez jednostkę samorządu terytorialnego.