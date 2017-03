Rezygnacja z ustalenia proporcji przy odliczaniu VAT

Ustalenie udziału procentowego, o którym mowa w art. 86 ust. 7b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) jest obowiązkiem podatnika. Trudności związane z praktycznym wyodrębnieniem procentowego udziału, w jakim nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej, nie mogą skutkować przyjęciem możliwości pełnego odliczenia podatku naliczonego. Przyjęcie takiego założenia prowadziłoby bowiem do sytuacji, w której podatnik w ogóle nie dążyłby do wyodrębnienia udziału procentowego, powołując się na obiektywne trudności, co pozwoliłoby mu na pełne odliczenie podatku. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 18 listopada 2016 r. (sygn. akt I FSK 217/15).

Stanowisko gminy

Zagadnienie pojawiło się na tle następującego stanu faktycznego. Gmina wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług (VAT). We wniosku wskazała, że na terenie gminy realizowane są działania inwestycyjne mające na celu modernizację infrastruktury turystycznej umiejscowionej na terenach nadbrzeżnych. Inwestycja łącznie ma objąć trzy etapy, w ramach których gmina dokonała budowy ciągu pieszo-rowerowego o przeznaczeniu rekreacyjnym wraz z oświetleniem i zasilaniem wzdłuż rzeki, zagospodarowania innej części obszaru promenady (budowa jezdni, chodnika, ścieżki, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, a także toalety z prysznicem, z której zainteresowani mogą korzystać za odpłatnością). Gmina wykazuje obroty z tytułu pobieranych opłat, jako sprzedaż opodatkowaną w rejestrach VAT i odprowadza podatek należny. Po zakończeniu inwestycji gmina rozważa zawarcie umów dzierżawy/najmu związanych z udostępnianiem terenu promenady na cele restauracyjne, gastronomiczne, handlowe lub inne. W konsekwencji wykorzystanie promenady, co do zasady, przybierze dwojaki charakter:

reklama reklama

1) odpłatny wynajem/dzierżawa na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, np. w zakresie handlu czy gastronomii lub/i opłaty z tytułu korzystania z toalety i prysznica - opodatkowanych VAT, oraz

2) nieodpłatne i powszechne udostępnianie promenady jako przestrzeni publicznej - niepodlegające VAT.

Gmina podkreśliła, że nie ma, co do zasady, możliwości przyporządkowania zakupów do poszczególnych rodzajów działalności, tj. opodatkowanej lub niepodlegającej opodatkowaniu. W zakresie III etapu inwestycji gmina planuje w przyszłości wybudować port jachtowy wraz z infrastrukturą i wydzierżawić go do zewnętrznego podmiotu (np. spółki komunalnej), lub samodzielnie udostępniać odpłatnie teren portu zarówno pod działalność usługową, gastronomiczną lub handlową, jak i pobierać opłaty z tytułu korzystania z toalet (pryszniców) znajdujących się na terenie portu.