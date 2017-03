Czy do sprzedaży przez gminę samochodu do przewozu dzieci można zastosować zwolnienie z VAT?

Sprzedaż opisanego samochodu najprawdopodobniej nie będzie w ogóle podlegała opodatkowaniu VAT. Nie należy tego utożsamiać ze zwolnieniem z VAT.

Do końca 2013 r. zwolnione z VAT były dostawy towarów używanych. Było tak pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów dokonującemu ich dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Przez towary używane rozumiano tu ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r.).

Od 1 stycznia 2014 r. przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT ma jednak nowe brzmienie. Obecnie przepis ten zwalnia z VAT dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2013 r. zakres zwolnienia został zatem ograniczony. Poprzednio sposób wykorzystywania towarów nie miał znaczenia z punktu widzenia stosowania zwolnienia.

W obecnie obowiązującym art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jest mowa o działalności zwolnionej z podatku. Chodzi więc o działalność polegającą na wykonywaniu czynności zwolnionych z VAT (czyli czynności podlegających opodatkowaniu, lecz zwolnionych z podatku). Od takiej działalności należy odróżnić działalność niepodlegającą opodatkowaniu, a raczej działalność polegającą na wykonywaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. Można się w związku z tym spotkać ze stanowiskiem, że zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku dostaw towarów, które są wykorzystywane na cele działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT (zob. np. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 marca 2014 r., sygn. ITPP2/443-1466/13/AJ).

Przyjmuje się, że w związku ze sprzedażą niektórych składników majątku gminy nie działają w charakterze podatników VAT. W konsekwencji sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu. Dotyczy to sprzedaży tych składników majątku (w tym pojazdów samochodowych), które były wykorzystywane wyłącznie do celów stanowiących działalność publicznoprawną gmin.