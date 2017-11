Zmiany w rachunkowości oraz planach kont już od 1 stycznia 2018 r.

Zakres zmian: Minister Rozwoju i Finansów wydał 13 września 2017 r. nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).

W stosunku do poprzednio obowiązujących uregulowań wprowadzono wiele zmian dostosowawczych do zmienionych przepisów ustaw i rozporządzeń oraz o charakterze technicznym i porządkującym. Zmiany objęły zarówno treść samego rozporządzenia, jak i poszczególnych załączników zawierających plany kont oraz wzory poszczególnych części sprawozdania finansowego.

Tabela. Zakres wprowadzonych zmian

Rodzaj zmian Ogólny zakres wprowadzonych zmian Zmiany w treści rozporządzenia Wprowadzenie definicji jednostki nadrzędnej - jako jednostki obsługującej organ będący dysponentem części budżetowej, który nadzoruje jednostkę budżetową lub któremu podlega ta jednostka. Zmiana zasad ujmowania przez państwowe jednostki budżetowe dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w kwotach faktycznie (kasowo) zrealizowanych na rachunkach bankowych dochodów lub wydatków budżetowych w danym roku budżetowym (operacje zrealizowane w okresie przejściowym będą uwzględniane w sprawozdaniach budżetowych, natomiast w sprawozdaniu finansowym - będą wykazywane jedynie w informacjach dodatkowych). Usunięcie przepisu szczególnego pozwalającego na powierzenie prowadzenia rachunkowości placówki zagranicznej innej placówce. Wprowadzenie obowiązku sporządzania bilansu z wykonania budżetu państwa. Ustalenie, że obowiązki w zakresie sporządzania, podpisywania i przekazywania sprawozdań finansowych jednostek obsługiwanych w ramach samorządowych CUW należą do kierownika i głównego księgowego jednostki obsługującej. Wprowadzenie formy elektronicznej jako głównej formy sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych. Wprowadzenie obowiązku publikowania sprawozdań finansowych przez jednostki je sporządzające na ich stronach BIP, do 10 maja roku kolejnego za rok poprzedni. Zmiany w załącznikach do rozporządzenia Zmiana opisu zasad funkcjonowania niektórych kont w planie kont budżetu JST, planie kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych i planie kont placówek. Wprowadzenie zmian do formularzy bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bilansu placówek oraz bilansu z wykonania budżetu JST, skonsolidowanego bilansu JST, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zamian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego. Wprowadzenie nowego wzoru bilansu z wykonania budżetu państwa. Wprowadzenie nowego formularza informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek: Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i po raz pierwszy ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 r. Sprawozdania finansowe za rok 2017 sporządza się na dotychczasowych zasadach. Zmiany wprowadzone do rozporządzenia oraz zmiany zasad funkcjonowania kont określonych w załącznikach do tego rozporządzenia powinny być uwzględnione w politykach rachunkowości jednostek, wprowadzonych z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. (niezależnie od faktycznej daty wydania przez kierownika jednostki zarządzenia w powyższej sprawie).

