Likwidacja pozostałych środków trwałych - dokumentowanie

Sposób dokumentowania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków nie zależy od kategorii aktywów, ale od tego, czy fizyczna likwidacja pokrywa się z postawieniem w stan likwidacji. Postawienie w stan likwidacji oznacza zdjęcie środka trwałego (pozostałego środka trwałego) z bilansowej ewidencji księgowej i jest dokumentowane zwyczajowo odpowiednio dowodami wewnętrznymi: LT – „Likwidacja środka trwałego” lub LN – „Likwidacja pozostałego środka trwałego”.

Jeśli postawienie w stan likwidacji jest równoczesne z fizyczną likwidacją, do LT/LN załącza się protokół fizycznej likwidacji lub inny dowód ją potwierdzający (np. pokwitowanie z punktu zbiórki złomu). Jeżeli fizyczna likwidacja następuje w innym okresie sprawozdawczym (miesiącu) niż postawienie w stan likwidacji, dowody LT/LN są podstawą do zdjęcia wartości środków trwałych (pozostałych środków trwałych) z ewidencji bilansowej środków trwałych i wprowadzenia ich do ewidencji pozabilansowej, na konto odpowiednie do ewidencjonowania wartości środków trwałych w likwidacji. Z ewidencji pozabilansowej zdejmuje się wartość składników majątkowych pod datą ich fizycznej likwidacji, potwierdzoną odpowiednim dowodem.

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli