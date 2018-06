Klasyfikacja budżetowa wpłaty od sponsora z tytułu umowy sponsorskiej

Zaklasyfikowanie w sposób niebudzący wątpliwości dochodu budżetowego wynikającego z zawartej umowy sponsorskiej wiąże się z określeniem charakteru otrzymanych w ramach przedmiotowej umowy środków oraz interpretacją zapisów załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej).

Podstawowym sposobem klasyfikacji budżetowej dochodów jest ujmowanie poszczególnych dochodów do określonych paragrafów zgodnie z treścią poszczególnych operacji gospodarczych. Jednocześnie, przyporządkowując dochód do określonego paragrafu, należy zwrócić uwagę, by w pierwszej kolejności wykluczyć możliwość ujmowania dochodów z tytułów agregowanych w paragrafach o charakterze szczególnym (np. § 097 "Wpływy z różnych dochodów"). W przypadku braku odpowiedniego paragrafu szczególnego należy wydatkować środki w ramach planu ujętego w paragrafie o charakterze ogólnym.

Umowa sponsoringu nie jest regulowana aktami prawnymi o charakterze szczególnym. W zakresie tego rodzaju umów obowiązują zapisy art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.) stanowiącego, że: Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Prawidłowe zaklasyfikowanie dochodu związanego z opisywaną w pytaniu umową będzie polegało na rozstrzygnięciu zasadności ujęcia otrzymanych środków do § 096 "Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej", gdzie ujmuje się m.in. wpływy związane z przekazanymi darowiznami lub § 097 "Wpływy z różnych dochodów", który obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami.

Zgodnie z art. 888 § 1 k.c., przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z zapisu bezpośrednio wynika, że umowa darowizny ma charakter jednostronny, taki też charakter może mieć w konsekwencji realizacja umowy sponsorskiej, w ramach której przekazywane będą środki o charakterze darowizny w rozumieniu przepisów k.c. W przypadku gdy jednostka budżetowa będzie w ramach umowy sponsorskiej zobligowana do ekwiwalentnego świadczenia np. organizacji zawodów sportowych pod patronatem sponsora, należy przyjąć, że środki otrzymane w ten sposób nie będą miały charakteru darowizny.

W zależności od postanowień umowy zawartej między jednostką budżetową a sponsorem należy przyjąć odpowiedni paragraf klasyfikacji budżetowej. Uzasadnione byłoby zaklasyfikowanie dochodów w przypadku umowy sponsorskiej o charakterze nieekwiwalentnym do § 096 "Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" i traktowanie tego rodzaju środków w charakterze darowizny zgodnie z zapisami art. 888 ust. 1 k.c. lub do § 097 "Wpływy z różnych dochodów" w przypadku ekwiwalentnego rozliczenia.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku jednostki oświatowej - zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - samorządowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Ponadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności: źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku, oraz przeznaczenie dochodów. Natomiast wydatki z wyodrębnionego rachunku mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. W przypadku braku takich postanowień jednostka oświatowa nie będzie mogła dysponować tego rodzaju środkami.

