Klasyfikacja budżetowa wpłaconego wadium

RADA: Sklasyfikowanie w sposób prawidłowy środków pochodzących z zatrzymanego wadium wiąże się z interpretacją zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej).

reklama reklama

UZASADNIENIE: W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na zapis art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zgodnie z którym, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów. Działanie wykonawcy powodujące brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej lub brak możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego upoważnia zamawiającego do zatrzymania wadium. Co do zasady, tego rodzaju środki klasyfikowane są do § 097 "Wpływy z różnych dochodów". Rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej nie wyodrębnia paragrafu, w którym możliwe byłoby sklasyfikowanie zatrzymanego wadium.

Zobacz: Sprawozdawczość

Jednocześnie należy pamiętać, że § 097 "Wpływy z różnych dochodów" jest paragrafem agregującym dochody, których sklasyfikowanie w pierwszej kolejności w innym paragrafie załącznika nr 3 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej było nieuzasadnione. Opis paragrafu 620 "Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625" również nie odnosi się do dochodów pochodzących z zatrzymanego wadium. Paragraf ten ma zastosowanie do środków otrzymanych w ramach dotacji i płatności otrzymywanych na realizację programów.

W rozumieniu wytycznych do projektu, dochód w postaci wadium stanowi dochód incydentalny niezwiązany z dochodami operacyjnymi. Tego rodzaju środki nie są przewidziane na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu. Przykładem dochodu incydentalnego może być: dochód z tytułu sprzedaży złomu, dochód ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew, kary umowne, które powinny zostać sklasyfikowane do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej lub do § 097 "Wpływy z różnych dochodów" w przypadku braku adekwatnego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

W praktyce dochody incydentalne osiągnięte z inwestycji powinny być wykorzystane przez beneficjenta do pokrycia części kosztów inwestycyjnych projektu. Czynność ta ma na celu zapobiegnięcie nadmiernego finansowania danej kategorii wydatków.

Uznaje się bowiem, że dochód incydentalny stanowi dodatkowe źródło finansowania projektu, a co za tym idzie, nie stanowi kwoty otrzymanej dotacji.

Zasadne więc wydaje się być ujęcie zatrzymanych środków w § 097 "Wpływy z różnych dochodów" z czwartą cyfrą "9" Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej, symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie. Symbolem "9" oznacza się również dochody, których źródłem są, w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa, odsetki, a także środki z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, wadiów oraz pozostałych dochodów lub przychodów powstałych w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Nadmienić należy, że zgodnie z dyspozycją art. 53 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ostateczną decyzję o sposobie klasyfikowania środków podejmuje kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który posiada pełną wiedzę o stanie faktycznym operacji gospodarczej.

Podstawy prawne

art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 933)

art. 5 ust. 2 pkt 6, art. 53 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1475)

załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1421)

Jarosław Jurga

ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę merytoryczną w obszarze finansów publicznych, wspartą studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp