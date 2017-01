Sprawozdanie zbiorcze Rb-27S oraz Rb-28S

Tak, jednostka samorządu terytorialnego powinna sporządzać w każdym okresie sprawozdawczym zarówno sprawozdanie zbiorcze Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, jak i sprawozdanie zbiorcze Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdanie Rb-27S oraz sprawozdanie Rb-28S na podstawie rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Z tego rozporządzenia wynikają zasady sporządzania sprawozdań budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz zasady ich przekazywania odbiorcom. Sprawozdania miesięczne Rb-27S i Rb-28S sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego. Sprawozdania zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, są sporządzane przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu (§ 6 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia). Należy zwrócić uwagę, że zapisy rozporządzenia nie wyłączają z wymienionych uregulowań sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazywania zbiorczych miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S do regionalnych izb obrachunkowych, a regionalne izby obrachunkowe – do Ministerstwa Finansów tylko za miesiące kończące kwartał, tj. za: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień i za rok oraz za styczeń i listopad (załącznik nr 44 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej).

PODSTAWA PRAWNA:

● § 6 ust. 1 pkt 3 oraz załącznik nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1015)