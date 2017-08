Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych 2018 r. - obowiązki sprawozdawcze samorządowych organów podatkowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opatrzony został datą 6 lipca 2017 r. natomiast zarejestrowany w toku prac legislacyjnych został jako wniosek Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 11 lipca 2017 r. Przedmiotowo swoim zakresem obejmuje trzy regulacje, jednak modyfikuje wyłącznie rozdział 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zmiany polegają przede wszystkim na dodaniu do obecnie obowiązujących regulacji w zakresie ewidencji podatkowej nieruchomości, przepisów formułujących obowiązki dotyczące sprawozdawczości podatkowej w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym.

reklama reklama

Obowiązek informowania spocząć ma na organach podatkowych właściwych w sprawach wszystkich trzech lokalnych podatków. W ujęciu przedmiotowym sprawozdawczość dotyczyć ma co do zasady podstaw opodatkowania (w tym zwolnionych z podatku), wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, określanych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym.

Zobacz: Rachunkowość budżetowa

Informacje przekazywane mają być ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych corocznie drogą elektroniczną za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych, według stanu na dzień 31 marca roku podatkowego, za który sporządzane jest sprawozdanie. Złożone sprawozdanie podlegać ma obowiązkowej aktualizacji, w zakresie, w jakim w trakcie roku (za który jest sporządzane) zmianie ulegną dane dotyczące wysokości stawek podatkowych.

Co ważne, szczegóły dotyczące zakresu sprawozdawanych danych, wzoru sprawozdania oraz terminów jego składania, opracować ma minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że nowelizacja ma przede wszystkim ułatwić prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej, a w szczególności projektowanie zmian w systemie opodatkowania nieruchomości, w tym szacowanie skutków tych zmian. Podkreślono jednocześnie, że w obowiązującym stanie prawnym brak jest obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie powołanych podatków. W odniesieniu do tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy. Nie są natomiast sprawozdawane i gromadzone dane o podstawie opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub wartościach przedmiotów zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, jak również dane o stosowanych w poszczególnych gminach stawkach podatkowych. Dotychczas Ministerstwo Finansów pozyskiwało tego rodzaju dane w drodze dobrowolnych badań ankietowych gmin przeprowadzanych w odstępach kilkuletnich. Taka forma pozyskiwania danych ze względu na dużą pracochłonność oraz koszty, w tym konieczność każdorazowego przygotowania formularzy oraz narzędzi do gromadzenia danych nie jest jednak optymalnym rozwiązaniem tego problemu.

Projektodawca wspomniał również, że dane zgromadzone w toku procedury sprawozdawczej pozwolą gminom na bardziej efektywną analizę i ocenę własnej polityki podatkowej, a także pomocne będą środowisku naukowemu w zakresie, w jakim stanowić będą podstawę do badań i analiz dotyczących finansów samorządu terytorialnego.

Obecnie projekt wkroczył w fazę opiniowania. W jego uzasadnieniu wskazano, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zakłada się, że data wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego do ustawy umożliwi organom podatkowym sporządzenie pierwszego sprawozdania już w 2018 r.

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300300/katalog/12444614#12444614

Paweł Grzybowski

prawnik, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl