Zmiany w sprawozdaniach z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym

W Dzienniku Ustaw z 25 lipca 2017 r. pod pozycją 1426 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Nowelizacja przede wszystkim uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie z dniem 1 lipca 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. UE L 2014.257.73). Dotyczą one zmiany terminologii z "bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu" na "kwalifikowany podpis elektroniczny". Ponadto ma być wprowadzone uproszczenie sposobu przesyłania sprawozdań przez dysponentów części budżetowych i kierowników jednostek, które mają być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Nowelizacja wprowadza też szczególne rozwiązania na wypadek awarii aplikacji informatycznej służącej do wypełnienia i przesłania sprawozdań. W razie zaistnienia takiej awarii, w komunikacie Ministerstwa Finansów udostępnionym na stronie internetowej ministerstwa ma być wskazany inny sposób wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego.

Zzmiany nastąpiły także w nazwie i szczegółowości sporządzania załącznika nr 1 - określającego wzór formularza dla sprawozdania Rb-BZ1 "Półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym". Polegają one na:

doprecyzowaniu opisu kolumn nr 7, 13, 19, w których wykazywane dane mają dotyczyć współfinansowania projektów z udziałem środków UE,

dodaniu nowych kolumn 5a, 11a oraz 17a, w których mają być wykazywane dane dotyczące wydatków majątkowych budżetu państwa, oznaczonych w klasyfikacji budżetowej czwartą cyfrą paragrafu "0", "3" i "4".

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań za pierwsze półrocze 2017 r.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 kolumny: 5a, 11a, 17a "Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "0", "3" i "4"" wypełnia się po raz pierwszy w sprawozdaniu rocznym za 2017 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 15 lipca 2017 r.

