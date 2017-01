Prawa i obowiązki zamawiających - zmiany od lipca 2017 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261) – dalej „uPGRP” utraciła moc ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1313 i 1579).

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, na mocy art. 122 ust. 1 uPGRP z dniem 1 stycznia 2017 r. przejęła zadania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

W stosunku do zadań wykonywanych dotychczas przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa zakres zadań został poszerzony i obejmuje, stosownie do treści art. 4 uPGRP m.in.: zastępstwo Skarbu Państwa, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo organów administracji rządowej przed sądami administracyjnymi, przygotowywanie rekomendacji i wzorów co do czynności prawnych lub ich części oraz udział w negocjacjach i mediacjach.

Jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratoria Generalna może przejąć zastępstwo przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym na uzasadniony wniosek organów administracji rządowej, a także może przejąć zastępstwo przed sądami administracyjnymi na uzasadniony wniosek organu administracji rządowej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub podmiotu reprezentującego Skarb Państwa (por. art. 9 i 10 uPGRP).

Z dniem 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie grupa przepisów, które będą oddziaływać lub mogą oddziaływać na prawa i obowiązki zamawiających. Do przepisów tych należą w szczególności, zgodnie z art. 135 uPGRP, przepisy art. 12-14 i art. 18-20 uPGRP:

Prokuratoria Generalna będzie mogła wykonywać zastępstwo:

innych niż Skarb Państwa państwowych osób prawnych; osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa; osób prawnych z udziałem państwowych osób prawnych (por. art. 12 ust. 1 uPGRP).

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, osoby prawne, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna, mając na względzie przedmiot działalności osoby zastępowanej, znaczenie prowadzonej działalności dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienie ochrony praw i interesów osób zastępowanych, zasady prawa konkurencji oraz poszanowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych (por. art. 12 ust. 3 uPGRP).

Prokuratoria Generalna będzie wykonywać, aż do zakończenia sprawy, zastępstwo osób określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 3 uPGRP przed: