Podatnika PIT rozliczy US

Ministerstwo finansów proponuje wprowadzenie kolejnego ułatwienia w rozliczeniach z fiskusem; będzie mógł ich rozliczyć urząd skarbowy - poinformował w piątek podczas konferencji prasowej wiceminister finansów Marian Banaś.

Banaś powiedział, że jednym z priorytetów rządu jest czynienie państwa i administracji przyjaznymi dla obywatela. Według niego ważnym krokiem w tym kierunku jest daleko idące uproszczenie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. "Chodzi o to, aby jak najbardziej ułatwić coroczne rozliczenie, by nie zajmowało to podatnikowi więcej niż kilka minut" - powiedział wiceminister.

"Głównie chodzi o to (...), żeby ułatwić podatnikom funkcjonowanie i rozliczenie się z tej dosyć trudnej czynności. Właśnie dzisiaj będą to wszystko robiły urzędy skarbowe" - powiedział.

Szczegóły rozwiązania przedstawił dyrektor departamentu administracji podatkowej MF Tomasz Strąk.

Mówił, że jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z możliwości wypełnienia zeznania PIT przez organ podatkowy, będzie mógł wypełnić elektronicznie wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego.

Będzie to możliwe np. za pośrednictwem strony resortu finansów lub - co jest zupełnie nowym rozwiązaniem - strony własnego banku. W takim wniosku trzeba będzie wypełnić tylko podstawowe dane - numer PESEL, rok za który wniosek jest wypełniany, dane teleadresowe, właściwy urząd skarbowy, adres mailowy, a także ewentualnie organizację pożytku publicznego, na którą chce się przeznaczyć 1 procent. Ci, którzy będą chcieli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub skorzystać z jakiejś ulgi, będą musieli dodatkowo to zaznaczyć.

"Nawet dla osób, które nie są sprawne informatycznie, to jest minuta" - mówił Strąk. "Ale to dodatkowa możliwość, a nie obowiązek" - dodał.

Złożone zeznanie będzie oczywiście musiało zostać podpisane. Będzie można użyć tzw. podpisu kwalifikowanego, za podpis będą mogły być uznane dane z poprzedniego PIT, ale także np. wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony swojego banku. "Wtedy zakładamy, że fakt zalogowania się na stronie banku już jest podpisem" - zaznaczył przedstawiciel MF.

Po maksymalnie 5 dniach (choć według dyrektora Strąka na ogół to będzie natychmiast) otrzyma się e-mailem informację, że urząd skarbowy przygotował zeznanie. Tak przygotowane zeznanie będzie można zaakceptować lub odrzucić. Jeżeli nie zrobi się nic do upływu terminu złożenia zeznania, będzie ono ważne automatycznie.