Podwyżki dla nauczycieli 2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia określa corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, dla których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 3 i ust. 7 – ustawy Karta Nauczyciela oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, wynagrodzenie zasadnicze jest składnikiem wynagrodzenia nauczycieli. Podstawą kształtowania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest kwota bazowa, ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa po odniesieniu jej do stałych wskaźników procentowych, określonych w ww. art. 30 ust. 3 ustawy, corocznie determinuje wysokość kwotową średnich wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W ustawie budżetowej na rok 2017 kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona w wysokości 2 752,92 zł, co stanowi wzrost o 1,3% w stosunku do wysokości kwoty bazowej z roku 2016. W związku z tym wzrośnie wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli. W celu zachowania dotychczasowej relacji wynagrodzenia zasadniczego do wynagrodzenia średniego, w projektowanej nowelizacji wzrośnie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 1,3% w stosunku do roku 2016.

Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

Planowane jest, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej