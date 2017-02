Dobra sytuacja na rynku pracy

W styczniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5 proc. w ujęciu rok do roku, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło o 4,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan

Najnowsze dane potwierdzają dobrą sytuację panującą na rynku pracy. Co prawda do wysokiego wzrostu zatrudnienia trzeba podchodzić ostrożnie, bo może on po części wynikać ze zmiany grupy badanych firm, którą GUS przeprowadza zawsze na początku roku. Nie można jednak wykluczyć, że szybki wzrost zatrudnienia jest też efektem przechodzenia pracowników z umów cywilno-prawnych na umowę o pracę oraz przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego.

Przedsiębiorcy coraz bardziej odczuwają brak kandydatów do pracy. Konkurowanie firm o utrzymanie pracowników, ale i pozyskiwanie od konkurencji fachowców i specjalistów wpłynie korzystnie na rozwój programów wspierających łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, zatrudniania osób 50+, dodatkowych ubezpieczeń, wreszcie inwestowania w kwalifikacje pracowników.

W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać przyspieszenia wzrostu płac, szczególnie wśród pracowników o niskich kwalifikacjach.

dr Grzegorz Baczewski