Prawo do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego już od pierwszego dnia pracy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, dzięki której "ucywilnieni" funkcjonariusze Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, od pierwszego dnia pracy nabędą prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podyktowana jest wchodzącą w życie 1 marca ustawą o KAS. Zgodnie z nią służba celna, administracja podatkowa i kontrola skarbowa zostaną skonsolidowane i przekształcone w Krajową Administrację Skarbową.

reklama reklama

Funkcjonariusze celni nie podlegali do tej pory ubezpieczeniu chorobowemu na podstawie przepisów ogólnych. Gdyby nie podpisana nowelizacja, po przejściu do KAS i "ucywilnieniu" celnicy byliby traktowani jak pracownicy rozpoczynający pracę (nie jest możliwe wliczenie okresu pozostawania funkcjonariuszem do wymaganego okresu 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, po upływie którego pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego).

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., w tym samym dniu, co przepisy o KAS.

KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji: dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. KAS ma zajmować się ochroną interesów Skarbu Państwa oraz ochroną obszaru celnego Unii Europejskiej, ma zapewnić obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. (PAP)