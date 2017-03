Zmiany w Prawie pocztowym 2017 r.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt noweli ustawy Prawo pocztowe daje Poczcie Polskiej możliwość korzystania z unijnego programu pomocowego "Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015".

Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, nowela wprowadza rozwiązania, które zapewnią odpowiedni poziom rekompensaty za rzeczywiste straty poniesione przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, czyli Pocztę Polską.

W komunikacie podkreślono, wprowadzenie programu pomocowego "wymaga korekty sposobu ustalania wysokości udziału innych operatorów pocztowych w dopłacie na rzecz finansowania kosztu netto".

"Indywidualny udział operatora pocztowego w dopłacie będzie liczony od kwoty przychodów w części przekraczającej próg, od którego powstaje obowiązek uczestniczenia w finansowaniu kosztu netto. W praktyce oznacza to, że wszyscy operatorzy nie będą wnosili udziału w dopłacie od pierwszego miliona złotych przychodów z usług powszechnych i usług wchodzących w ich zakres. Nowelizacja zakłada, aby wpłaty tych operatorów były ustalane na właściwym poziomie" - napisano w komunikacie.

CIR poinformował, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie odpowiedzialny za to, by przynajmniej raz na 5 lat przygotować analizy rynku pocztowego. Będzie występował do operatorów – którzy przynajmniej w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie, zobowiązani byliby do udziału w dopłacie – o informacje niezbędne do przeprowadzenia takiej analizy. Pierwsze badanie zostanie przeprowadzone w 2019 r.

Dodano, że w związku z nałożeniem na prezesa UKE obowiązku przeprowadzania cyklicznego badania rynku pocztowego, w nowelizacji przewidziano kary, które będą nakładane na operatorów pocztowych. Sankcje będą wymierzane za nieudzielenie informacji oraz przekazanie informacji nieprawdziwych lub niepełnych, niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia badania. Prezes UKE będzie informował operatorów pocztowych o zagrożeniu karami pieniężnymi za niedopełnienie obowiązków informacyjnych.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących konsultacji społecznych i przeprowadzania analizy rynku przez prezesa UKE oraz nakładania kar, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2019 r. (PAP)