Za mandat zapłacisz kartą

Obecnie przepisy przewidują trzy rodzaje mandatów: kredytowany, zaoczny i gotówkowy. Na osoby stale zamieszkujące w Polsce nakładane są dwa pierwsze, co skutkuje tym, że za każdym razem muszą dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy. Często wiąże się to z koniecznością opłaty na poczcie.

Mandat gotówkowy, uiszczany bezpośrednio funkcjonariuszowi, odnosi się jedynie do cudzoziemców.

Jak wskazuje MSWiA, przygotowywane zmiany będą miały szczególne znaczenie właśnie dla nich. Obecnie policjanci nakładając mandat na sprawców przebywających jedynie czasowo w Polsce, muszą dowozić ich do najbliższego bankomatu.

"W wielu miejscowościach istnieje możliwość uzyskania z bankomatu polskich pieniędzy, jednakże wiąże się to z koniecznością zapewnienia sprawcy, lub innej osobie dysponującej kartą, możliwości dotarcia do tego bankomatu" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Jak wskazano, policjanci niejednokrotnie spotykają się z sytuację, w której cudzoziemiec nie ma możliwości zapłacenie mandatu, bo nie ma polskiej waluty. "Zazwyczaj osoby te są gotowe uiści nałożoną grzywnę właśnie przy użyciu karty płatniczej" - wskazano w uzasadnieniu.

Policja zostanie bezpłatnie wyposażona w terminale płatnicze w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Krajową Izbą Rozliczeniową, dotyczące realizacji programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. W Ocenie Skutków Regulacji podano, że koszt zakupu jednego terminalu to ok. 800 zł.

Początkowo terminali płatniczych ma być ok. 2 tys. To mniej więcej tyle, co dzienna liczba patroli drogówki. "Dalsze doposażenie policji będzie prowadzone sukcesywnie, stosownie do zdiagnozowanego zapotrzebowania" - wskazano w OSR.

Z danych podanych w OSR wynika, że rozwiązanie będzie dotyczyć m.in. ok. 60 tys. policjantów i ok. 700 inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Projekt zakład, że nowela wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

W piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak zapowiadał, że nowelizacji zostanie uchwalona prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami. "Jest to bardzo prawdopodobne, że ten proces legislacyjny może skończyć się jeszcze w okresie przed przerwą wakacyjną, chociaż oczywiście to zależy od Sejmu RP" - mówił Błaszczak.

W jego ocenie możliwość płacenia za mandat kartą płatniczą to rozwiązanie jak najbardziej uzasadnione. "Chodzi chociażby o to, że bardzo wielu obcokrajowców, dziś w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego, ma problem dotyczący opłaty. Również coraz bardziej powszechne są rozliczenia bezgotówkowe w Polsce. W związku z tym, jak najbardziej w naszym przekonaniu ten projekt jest uzasadniony" - przekonywał Błaszczak.

Komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk zapewnił, że policja zrobi wszystko, by system został do końca roku wdrożony w całym kraju. Zadeklarował, że gdy tylko policja otrzyma pierwszą partię terminali płatniczych do testowania, "natychmiast" rozpoczną się szkolenia funkcjonariuszy z ich obsługi. "To ważne, bo sami funkcjonariusze bardzo często artykułowali potrzebę dysponowania takimi terminalami. To mocno też uprości kwestie postępowania i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego" - powiedział w piątek Szymczyk.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, w 2015 r. policjanci wystawili ponad 5,5 mln mandatów. Według MSWiA zmiany mogą "w istotny sposób" zwiększyć ich ściągalność. (PAP)