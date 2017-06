Jak zaskarżyć interpretację indywidualną po 1 czerwca 2017 r.?

1 czerwca 2017 r. zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych.

Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Skróci to drogę odwoławczą, a tym samym czas oczekiwania na weryfikację interpretacji przez sąd.

1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, m.in. dotyczące zaskarżania interpretacji indywidualnych. O ich wydanie przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) mogą zwracać się osoby, które mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą powodować konsekwencje podatkowe.

Od wydanej interpretacji nie przysługuje odwołanie lub zażalenie. Osoba, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem, może je zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Tak było do 31 maja 2017 r.

Obecnie warunkiem wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest wcześniejsze wezwanie dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu interpretacji.

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem dyrektora KIS, który wydał interpretację w terminie:

30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,

60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie.

Dyrektor KIS może zmienić z urzędu wydaną interpretację indywidualną na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Tak jest od 1 czerwca 2017 r.

Zgodnie z nowymi przepisami zniknie obowiązek wezwania dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA).

Oznacza to, że osoba, która chce zaskarżyć interpretację do sądu, nie będzie już składała wezwania do usunięcia naruszenia prawa, lecz od razu skargę do WSA. Zrobi to za pośrednictwem dyrektora KIS w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji.

Dyrektor KIS będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając skargę do sądu administracyjnego.

W przypadku postępowań przed sądami administracyjnymi, które rozpoczęły się i nie zostały zakończone przed 1 czerwca 2017 r., obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2017 r. Natomiast nowe przepisy dotyczące wnoszenia skarg mają zastosowanie do interpretacji wydanych po 31 maja 2017 r. Informacje o nich będą umieszczane w pouczeniach o przysługującej drodze odwoławczej. Jeżeli wnioskodawca, zamiast skargi, omyłkowo skieruje wezwanie do dyrektora KIS, urzędnicy powiadomią go o zmianie prawa.