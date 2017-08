Wniosek o świadczenie 500+ tylko do końca sierpnia 2017 r.

Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o świadczenia z programu 500 plus na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 października. Decyzje wydane na trwający jeszcze okres zasiłkowy obowiązują do końca września, jednak - aby nie było przerwy w wypłacie świadczeń - nowy wniosek należy złożyć do końca sierpnia.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaapelowała w środę do władz gmin o informowanie rodzin o terminach składania wniosków o świadczenia wychowawcze i konieczności złożenia wniosku na kolejny okres.

"Z uwagi na szereg problemów rodzin, których dotknęły skutki niedawnych nawałnic na obszarze Polski, ponownie zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wszechstronnej pomocy rodzinom, które poniosły różnego rodzaju straty na skutek panującego wówczas żywiołu. W szczególności zwracam się z uprzejmą prośbą, aby w kontaktach pracowników socjalnych z rodzinami ubiegającymi się o pomoc lub otrzymującymi już pomoc socjalną, informować rodziny o terminach składania wniosków o świadczenia wychowawcze" - napisała minister w apelu do samorządowców.

Zwróciła się także do władz samorządowych z prośbą o organizowanie mobilnych punktów przyjmowania wniosków o świadczenia dla rodzin.

Przypomniała, że ustawowe terminy rozpatrywania wniosków i dokonywania wypłat przyznanych na nowy okres świadczeń są terminami maksymalnymi.

"Jak najbardziej możliwe jest i wskazane, aby w szczególności w przypadku rodzin dotkniętych tragicznymi w skutkach nawałnicami, złożone wnioski było rozpatrywane jak najszybciej, tak aby wypłata przyznanych świadczeń odbywała się na bieżąco także w pierwszych miesiącach kolejnego okresu świadczeniowego/zasiłkowego" - podkreśliła minister.

MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca października. Złożenie go we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik; wniosek złożony w październiku to wypłata do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad.

Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy - rozpoczął się wcześniej, 1 kwietnia 2016 r., kiedy program "Rodzina 500 plus" oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w ciągu tego samego roku.

Agata Sczepańska(PAP)