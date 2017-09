Ustawa o usługach płatniczych już od 13 stycznia 2018 r.

Wątpliwości budzi krótki okres na przygotowanie się firm do nowych przepisów o usługach płatniczych. Nie pozwoli on, biorąc pod uwagę obecny etap prac legislacyjnych nad ustawą, na wprowadzenie przez dostawców, w przewidzianym terminie, koniecznych zmian we wzorach umów.



- Z uwagi na zakres zmian wprowadzanych ustawą, konieczne jest w naszej opinii zapewnienie odpowiedniego okresu dostosowawczego dla dostawców usług płatniczych. Postulujemy, by termin wejścia w życie ustawy wynosił co najmniej 6 miesięcy - mówi Anna Dużyńska-Pucha, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Unijna dyrektywa nie nakazuje, że przepisy mają wejść w życie 13 stycznia 2018 r. Zakłada, tylko, że nie mogą wejść w życie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od daty wejścia w życie regulacyjnych standardów technicznych (RTS). Termin ten nie został określony wprost w dyrektywie, lecz zależy od przebiegu procesu legislacyjnego związanego z przyjęciem i wejściem w życie RTS.

Konfederacja Lewiatan

Anna Dużyńska-Pucha

radca prawny

Departament Prawny