Wniosek o świadczenie 500+ na październik 2017 r.

Trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Im wcześniej rodziny złożą wnioski, tym szybciej otrzymają wsparcie.

Przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze, bo tak nazywa się wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, ruszyło już 1 sierpnia. A wszystko dzięki ujednoliceniu terminu składania wniosków o różne formy na nowe okresy świadczeniowe. Chodzi o świadczenia wychowawcze 500+, ale także o świadczenia rodzinne i te z funduszu alimentacyjnego. W efekcie rodziny mogły dopełnić wszystkich niezbędnych formalności jednocześnie, a zaoszczędzony w ten sposób czas spędzić razem z rodziną.

Im szybciej, tym lepiej

Te rodziny, które złożyły wnioski jeszcze w sierpniu, mogą liczyć na ciągłość otrzymywania świadczenia.W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Warto pamiętać, że im wcześniej złożymy kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie.

Kiedy przysługuje wyrównanie?

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Co z późniejszymi wnioskami?

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń, przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Jeśli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń, przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Gmina może szybciej

Wskazane terminy to maksymalne okresy na rozpatrzenie wniosku. Gmina może zrobić to szybciej, jeśli pozwolą na to jej możliwości.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wsparcie 500+ można złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo przesłać go pocztą. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną.

