Stawki dopłat do materiału siewnego w 2017 r.

92,45 zł na hektar wyniesie dopłata do kwalifikowanego ziarna zbóż - poinformował we wtorek w komunikacie resort rolnictwa. W sumie na dopłaty do kwalifikowalnego materiału siewnego przeznaczone jest ponad 106 mln zł.

Ministerstwo Rolnictwa opracowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017.

reklama reklama

Rada Ministrów ma określić stawki do 31 października 2017 r.

Zobacz: Finanse publiczne

Uwzględniając zgłoszoną we wnioskach powierzchnię oraz zaplanowane na ten cel środki budżetowe proponowane stawki dopłat w 2017 r. wyniosą:a) 92,45 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych; b) 147,90 zł - w przypadku roślin strączkowych; c) 462,25 zł - w przypadku ziemniaków.

Stawki te są wyższe niż w ubiegłym roku, które wynosiły odpowiednio:a) 69,40 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych b) 111 zł - w przypadku roślin strączkowych; c) 347 zł - w przypadku ziemniaków

Zakupiony materiał siewny musiał być wysiany/ wysadzony w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.

"W związku z koniecznością przyspieszenia wypłaty środków na odtworzenie produkcji roślinnej rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk projekt rozporządzenia będzie procedowany w trybie pilnym do dnia 6 października br." - poinformował resort rolnictwa.

Wnioski o dopłaty zbierała Agencja Rynku Rolnego w okresie od 15 stycznia do 26 czerwca 2017 r. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie, co oznacza, że łączna kwota pomocy przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro. (PAP)

Anna Wysoczańska (PAP)