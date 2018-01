Indywidualny rachunek w ZUS 2018 r.

Zmiany przewidują, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek w ZUS, na który będzie przelewał dotychczasowe składki. Teraz są cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Odprowadza na nie składki ok. 7 mln płatników.

W 2015 r. dokonano 65 mln wpłat - 21,5 mln wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, 27 mln na ubezpieczenie zdrowotne, 16,5 mln na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki trafiają na rachunek wspólny dla danego funduszu, a w przypadku błędnego identyfikatora zapisanego przy przelewie trzeba prowadzić postępowanie wyjaśniające, od kogo pochodzi dana wpłata.

Od stycznia 2016 r. było 281 tys. takich niezidentyfikowanych wpłat na kwotę 328 mln zł i w każdym takim przypadku trzeba było prowadzić postępowanie wyjaśniające. Teraz jeden rachunek będzie przypisany do każdego płatnika. Przez to numer rachunku stanie się nowym identyfikatorem płatnika, nie będzie więc problemu z ustaleniem, czyja to wpłata.

Po otrzymaniu składek zadaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Będzie to realizowane w oparciu o algorytm podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek.

ZUS przypomina w komunikacie, aby przy opłacaniu składek w styczniu skorzystać z Numeru Rachunku Składkowego (NRS), który otrzymali płatnicy listem poleconym z ZUS. "Jeśli nie odebrałeś takiej przesyłki, nic straconego, w każdej chwili możesz sprawdzić swój numer na naszej stronie w wyszukiwarce numeru rachunku składkowego http://www.eskladka.pl, a także w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00" - zwraca uwagę zakład.

"Pamiętaj, że Twój rachunek zawsze zawiera nasz numer identyfikacyjny 6000 0002 026, a ostatnie 10 cyfr rachunku to Twój numer NIP. Jedyne informacje, jakie od 1 stycznia 2018 r. musisz wpisać na przelewie, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz Twój numer rachunku składkowego" - podkreślił ZUS.

Jak podkreśliła pod koniec grudnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, głównym zadaniem pracowników ZUS w kwestii zmian planowanych od 1 stycznia 2018 r. jest "porządkowanie kont płatników". "To jest konieczny i to jest historyczny moment, aby uporządkować te konta począwszy od 1999 r." - mówiła.

"My w Zakładzie wykonujemy ogromną pracę z punktu widzenia porządkowania kilkuletnich zaniedbań, jeśli chodzi o konta płatników składek. Jeżeli to się nam uda, to od stycznia, wprowadzając w tak optymalizowany sposób przekazywania składki, będzie to z ogromną korzyścią dla transparentności FUS i płatników składek. Będą oni mieli pełną informację opłacania składek miesiąc po miesiącu" - dodała prof. Uścińska.

Przypomniała, że ZUS wysłał listy polecone do płatników składek z informacją o indywidualnym numerze rachunku. "Tak się składa, że ok 700 tys. tych listów niestety wróciło, ze względu na zmianę adresu, zmianę stanu prowadzonej działalności. Stąd też niektóre osoby są ponownie zawiadamiane. Staramy się wszystkimi innymi dostępnymi kanałami dotrzeć do płatników składek, aby posiadali informacje nie tylko o numerze, ale również o zasadach przekazywania składki" - mówiła.

ZUS przypomina, że w przypadku zadłużenia płatnika pierwsza wpłata zostanie rozliczona - na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. "Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Dlatego, jeśli masz zaległości i z tego powodu będziesz miał niezapłaconą w pełnej wysokości bieżącą składkę możesz m.in. utracić prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czyli prawa do zasiłku chorobowego, lub macierzyńskiego" - zaznaczył zakład.

ZUS zwrócił uwagę, że w niektórych przypadkach można złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. "Jeżeli masz zadłużenie i nie możesz go spłacić jednorazowo – skontaktuj się z doradcą ds. ulg i umorzeń. Spłata należności w układzie ratalnym jest korzystną formą uregulowania zaległości" - dodano. (PAP)

