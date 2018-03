Zmiany w systemie finansowania szkolnictwa wyższego

Pracodawcy z zainteresowaniem oczekują na reformę szkolnictwa wyższego. Zmiany powinny być spójne z wizją rozwoju gospodarczego, która pozwoli wyrwać się z pułapki średniego dochodu oraz pomoże wejść polskim firmom w Gospodarkę 4.0.

- W najbliższej przyszłości jedną z głównych barier rozwoju Polski będzie brak wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dla firm niezwykle ważne jest, aby kadra dydaktyczna miała bliski kontakt z biznesem, uczyła zgodnie z najnowszymi trendami oraz potrafiła we współpracy z przedsiębiorcami komercjalizować wyniki badań. Liczymy, że reforma szkolnictwa wyższego stworzy także warunki do praktycznego przygotowania studentów do rynku pracy. Kluczowe jest jednak zapewnienie stałego finansowania dla rozwoju polskich uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Szczególnie te ostatnie, działające w mniejszych miastach stwarzają możliwość rozwoju zawodowego osobom, których nie stać na kosztowne studia w dużych aglomeracjach. Jest to także doskonała okazja do budowania współpracy biznes-nauka w regionach - mówi Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Ważnym elementem reformy szkolnictwa wyższego powinny być zmiany w jego finansowaniu. Ich potrzeba wynika zarówno z konieczności dostosowania tego systemu do proponowanych zmian organizacyjnych, jak i z analizy słabości obecnie obowiązujących procedur i algorytmów . Nowy system powinien nie tylko zapewnić formalną zgodność zasad finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z wymogami finansów publicznych i z nową organizacją szkolnictwa wyższego, ale tak ukształtować zasady finansowania uczelni, by służyły one efektywnemu wdrożeniu nowych rozwiązań organizacyjnych.

Przy takich założeniach nowy system finansowania uczelni powinien zapewnić osiągnięcie czterech podstawowych celów:

• wzmocnienie projakościowych funkcji systemu finansowania uczelni,

• zrównanie dostępu uczelni publicznych i niepublicznych do środków budżetowych na działalność dydaktyczną i na badania własne,

• finansowanie budżetowe szkolnictwa wyższego i nauki w ramach pro¬gra-mów wieloletnich uchwalanych na okresy dziesięcioletnie,

• wzmocnienie roli jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu szkolnictwa wyższego

- Podkreślamy też konieczność inwestycji w kadry, które będą przygotowane do inicjowania, wspierania, rozwoju, a przede wszystkim ciągłej oceny współpracy uczelni z firmami. Proces ten wymaga rozwiniętego kapitału społecznego rozumianego jako wysoki poziom zaufania, zdolność do współpracy oraz uczciwe i otwarte relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia gospodarczego i społecznego - dodaje Jakub Gontarek.

