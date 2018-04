Deficyt sektora finansów publicznych 2017 r.

Zgodnie ze wstępnymi danymi podanymi 3 kwietnia 2018 r. przez Główny Urząd Statystyczny, przesłanymi do Komisji Europejskiej (Eurostat) w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej* deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. stanowił 1,5 proc. PKB (wobec 2,3 proc. PKB w 2016 r.).

W porównaniu do 2016 r. ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło ok. 0,8 pkt. proc. PKB, co wynikało przede wszystkim z istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa o ok. 21 mld zł. Na taką poprawę wyniku wpływ miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych, w tym szereg działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego.

Zgodnie z notyfikacją dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. ukształtował się na poziomie 50,6 proc. PKB.

*stosownie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP), załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami.