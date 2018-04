Rozliczenie PIT w 2018 - wykaz galerii handlowych

W piątek i sobotę (6 i 7 kwietnia) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT-a i wysłać go elektronicznie.

Akcja odbędzie się w 93 centrach w Polsce w godzinach od 12 do 20.

Deklaracje PIT w formie papierowej nie będą przyjmowane.

Już w najbliższy piątek i sobotę możesz wysłać swój PIT podczas zakupów. 6 i 7 kwietnia w godz. 12.00-20.00 na wyznaczonych stanowiskach informacyjnych w 93 galeriach w całej Polsce pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na osoby składające roczną deklarację podatkową. Wyjaśnią wątpliwości związane z wypełnieniem PIT czy korzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń, a co najważniejsze – pomogą wypełnić PIT i wysłać go elektronicznie bezpośrednio do urzędu skarbowego. Podatnicy otrzymają także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania (UPO).

Sprawdź, czy również w twojej galerii handlowej będą czekać pracownicy urzędów skarbowych (plik xlsx 19 KB)

reklama reklama

Co będzie potrzebne do rozliczenia PIT

Z bezpłatnej pomocy urzędników może skorzystać każdy podatnik. Wystarczy mieć ze sobą rozliczenie PIT-11, które otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty, które świadczą o uzyskanych dochodach w 2017 r. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o dokumentach, które potwierdzają wydatki do odliczenia. Bardzo ważne jest też, aby mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2016 r.) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2016 r. Będzie to potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje.

Na stanowiskach w galeriach handlowych urzędnicy nie będą przyjmować zeznań podatkowych PIT w formie papierowej.

Twój PIT może rozliczyć urząd skarbowy

Od ubiegłego roku podatnicy mogą korzystać z nowej formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Wystarczy złożyć online wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. To najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. W PIT-WZ podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Również ten wniosek będzie można złożyć w centrach handlowych.

Więcej o PIT-WZ na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.