Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w samorządach

„We współpracy z przedstawicielami samorządów pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą w skuteczny sposób zmniejszyć obciążenia biurokratyczne i przyniosą realne oszczędności. Nadmierna biurokracja generuje bowiem koszty w postaci dodatkowych godzin pracy, a to przekłada się na konkretne efekty wycenione w pieniądzu. Na potrzebę zmian w samorządach wskazywały też wnioski z przeprowadzonej przez nas analizy wśród jednostek samorządu terytorialnego czy sygnały z regionalnych izb obrachunkowych. Za nami już pierwszy etap prac zespołu i konkretne propozycje zmian" – mówi minister finansów prof. Teresa Czerwińska.



Zespół ds. odbiurokratyzowania JST i pierwsze efekty jego prac

W skład zespołu oprócz urzędników MF wchodzą także przedstawiciele sześciu organizacji samorządowych: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Zespół przeanalizował już niektóre z obecnie funkcjonujących rozwiązań, np. w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej, czy zasad gospodarki finansowej w samorządowych jednostkach budżetowych. Analizy pozwoliły zaproponować zmiany w trzech rozporządzeniach Ministra Finansów:

w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

„To pierwsze nasze propozycje i nie zamierzamy na nich poprzestać. Jesteśmy w trakcie prac, które są po to, żeby z jednej strony zrezygnować z niepotrzebnych już obowiązków, a z drugiej, żeby wspierać samorządy i pozwalać im pełniej niż dotychczas decydować o ich finansach, o szczegółowości sprawozdawczości, o zarządzaniu swoim długiem" – powiedział odpowiedzialny za współpracę z samorządami wiceminister finansów Tomasz Robaczyński.



Przygotowane zmiany dotyczą przede wszystkim:

klasyfikacji budżetowej – chodzi głównie o określenie sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Uwzględniono tu zarówno rozwiązania zawarte w ustawie o finansach publicznych, jak i niezbędne wymagania informacyjne w zakresie środków unijnych,

gospodarki finansowej samorządowych jednostek budżetowych – propozycje dotyczą zmian w zakresie szczegółowości ich planów finansowych. Samorządy będą same decydować, czy chcą sporządzać te plany w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, czy dział, rozdział, grupę paragrafów,

sprawozdawczości budżetowej – które umożliwią prezentację planowanych kwot wydatków jednostek w zależności od przyjętej szczegółowości w planach samorządowych jednostek budżetowych – w grupach paragrafów bądź w paragrafach.

Konsekwencją wejścia w życie zmienianych rozporządzeń będzie stworzenie możliwości decydowania przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego o szczegółowości sporządzanych planów finansowych ich jednostek organizacyjnych, co umożliwi bardziej elastyczne zarządzanie.

„Szybkie wypracowanie pierwszych rozwiązań było możliwe dzięki konstruktywnej i dobrej współpracy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy, aby proponowane zmiany miały zastosowanie już do opracowania projektów planów finansowych na rok 2019" – zapewniła prof. Teresa Czerwińska.



Projekt zmian w ustawie o finansach publicznych

Dodatkowo Ministerstwo Finansów (w ramach Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych) pracowało nad kwestią wcześniejszej spłaty długu samorządów. To dotychczas było mocno ograniczone przepisami i stanowiło istotny problem nie tylko z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, ale także całego sektora finansów publicznych. Przygotowana zmiana przepisów zmierza do zracjonalizowania zadłużania się samorządów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych przewiduje między innymi wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów. Wpłynie to również na racjonalizację gospodarki finansowej i jednocześnie na zmniejszenie długu publicznego i kosztów jego obsługi.