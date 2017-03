Zasiłek pogrzebowy 2017 r.

Według ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania a także w razie śmierci członka rodziny.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 czerwca 2009 r. (II BU 26/08 ) stwierdził, że krąg uprawnionych do zasiłku pogrzebowego jest zamknięty i ogranicza się do osób fizycznych. Zasiłek pogrzebowy przysługuje przede wszystkim rodzinie zmarłego. Według art.77 ustępu 2 w/w ustawy, do członków rodziny zaliczamy:

małżonka (wdowę i wdowca);

rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające;

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;

przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci niż wymienione w pkt. 3;

rodzeństwo;

dziadków;

wnuków;

osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

O zasiłek pogrzebowy może także ubiegać się pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego lub nawet obca osoba. Warunkiem jest poniesienie kosztów pogrzebu przez te podmioty.

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkom rodziny w kwocie 4000 zł. Nie ma znaczenia tu wysokość poniesionych kosztów. Członek rodziny otrzymuje całość tej kwoty.

W przypadku obcej osoby, pracodawcy, domu pomocy społecznej, gminy, powiatu, osoby prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, zasiłek jest przyznawany tylko do wysokości poniesionych kosztów pogrzebowych. Ta kwota nie może jednak przekraczać 4000 zł.

Czas przysługiwania

Zasiłek pogrzebowy ma charakter jednorazowy. Prawo do niego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Wniosek należy złożyć do właściwej miejscowo jednostki ZUS. Należy załączyć do niego odpis skróconego aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty.

W sytuacji, w której zgłoszenie wniosku było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.