Grudniowe emerytury i renty będą wypłacone przed świętami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach tj. 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. W grudniu ostatni termin płatności wypada w dzień Świąt Bożego Narodzenia. Co za tym idzie wielu klientów ZUS, kontaktuje się z poszczególnymi placówkami Zakładu, a także z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dopytując, czy swoje emerytury i renty otrzymają dopiero po świętach, a przed Nowym Rokiem.

- Dobra wiadomość dla wszystkich naszych klientów, którzy odbierają dostają wypłaty 25 każdego miesiąca jest taka, że pieniądze otrzymają przed świętami. Wszystkie wypłaty zostaną zrealizowane maksymalnie do 23 grudnia, tak by nasi klienci mieli pieniądze na świąteczne zakupy – mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

I tak świadczenia, które doręczane są przez listonoszy, trafią na pocztę 20 grudnia, by maksymalnie do 23 grudnia można było je dostarczyć do domów. Osoby, które odbierają swoje świadczenia za pośrednictwem banku otrzymają je szybciej bo już 22 i 23 grudnia.

Autor: Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku