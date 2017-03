Zasiłek wyrównawczy 2017 r.

Według art. 24 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem a miesięcznym wynagrodzeniem osiągniętym za pracę w warunkach rehabilitacji zawodowej.

Komu przysługuje

Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu pracownikowi. Musi on mieć obniżoną zdolność do pracy oraz wynagrodzenie poprzez konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

reklama reklama

O konieczności przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, uprawnionemu do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Czas przysługiwania

Prawo do uzyskania zasiłku wyrównawczego powstaje w dniu, w którym ubezpieczony pracownik podjął rehabilitację. Zasiłek przysługuje mu przez okres trwania rehabilitacji zawodowej, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące. Prawo do zasiłku, oprócz po upływie 24 miesięcy, ustaje także w przypadku gdy z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego będącego pracownikiem rehabilitacja zawodowa stała się niecelowa.

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje za okresy:

niezdolności do pracy z powodu choroby;

sprawowania opieki;

pobierania zasiłku macierzyńskiego;

nieobecności w pracy z innych przyczyn, za które pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Należy zaznaczyć, że zasiłek wyrównawczy może być wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego jak i z ubezpieczenia chorobowego. Zależy to do tego czy konieczność poddania się rehabilitacji powstała na skutek wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub innych przyczyn.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje ubezpieczonemu gdy: