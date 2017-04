Świadczenie pielęgnacyjne 2017 r.

Prawo do ubiegania się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, przysługuje:

matce albo ojcu,

opiekunowi faktycznemu dziecka,

osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,

innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobom wymieniony w ostatnim punkcie ale innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

nie ma opiekuna faktycznego lub osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, lub te osoby legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunki uzyskania świadczenia

Jednym z warunków jest konieczność rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad konkretną osobą.

Kolejnym z wymogów jest konieczność posiadanie przez osobę nad, którą sprawowana jest opieka, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (art.17 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki, powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Wysokość świadczenia oraz okres przysługiwania

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest na czas nieokreślony. Jedyne ograniczenie czasowe w prawie do tego świadczenia, może wynikać z faktu, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takiej sytuacji prawo do tego świadczenia przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia.