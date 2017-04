Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela 2017 r.

Kwestie przyznawania zasiłku na zagospodarowanie reguluje ustawa Karta Nauczyciela.

Według tej ustawy, uzyskanie zasiłku na zagospodarowanie odbywa się na wniosek nauczyciela. Prawo do złożenia wniosku przysługuje mu w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Wniosek o przyznanie jest rozpatrywany przez dyrektora szkoły, natomiast zasiłek jest wypłacany przez szkołę. Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod uwagę to czy nauczyciel spełnia konieczne warunki do przyznania zasiłku na dzień złożenia wniosku.

Komu przysługuje

Zgodnie z art.61 tej ustawy, zasiłek na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi, który:

uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole;

posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.

Do pierwszej pracy nie wlicza się pracy wykonywanej w czasie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. Pierwsza pracą jest nie tylko rozpoczęcie pracy w oświacie, ale rozpoczęcie pracy w ogóle.

Należy zaznaczyć, że prawa do otrzymaniu zasiłku nie ma nauczyciel, który wcześniej wykonywał pracę na podstawie umów zawartych w Kodeksie pracy. Nie stoi więc na przeszkodzie ubieganie się o przyznanie zasiłku na zagospodarowanie w sytuacji, w której pracowało się wcześniej na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło).

Koniecznością jest także to by nauczyciel był zatrudniony na co najmniej 1/2 etatu. Potwierdza to m.in. Sąd Najwyższy w uchwale z 21 września 1995 r. (I PZP 24/95).

Wysokość zasiłku oraz okres przysługiwania

Zasiłek na zagospodarowanie ma charakter jednorazowy.

Jego wysokość stanowi wysokość dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

Obowiązek zwrotu

Karta Nauczyciela przewiduje możliwość zaistnienia sytuacji, w której nauczyciel, który pobrał zasiłek na zagospodarowanie, będzie zmuszony do jego zwrotu. Może to mieć miejsce gdy nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

Należy jednak zwrócić uwagę na to czym w świetle tej ustawy jest szkoła. Zgodnie z art.3 pkt.2 KN przez szkołę należy rozumieć także przedszkola, szkoły i placówki a także zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, publiczne kolegia pracowników służb społecznych oraz ich zespoły.

Nauczyciel, który więc zmieni miejsce pracy na inną szkołę, nie podlega obowiązkowi zwrotu zasiłku na zagospodarowanie.

